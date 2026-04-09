У Білому домі висунули ультиматум щодо Ормузької протоки: які вимоги до Ірану

08:48, 9 квітня 2026
США наполягають на скасуванні будь-яких обмежень у Ормузькій протоці для танкерів і газовозів.
В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що виступають проти будь-яких зборів, які Іран може запроваджувати за прохід нафтових суден поблизу своїх берегів. Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, одним із ключових завдань президента є забезпечення безперешкодної роботи стратегічного морського маршруту. У Вашингтоні наполягають, що цей шлях має залишатися відкритим для всіх нафтових танкерів і суден зі зрідженим природним газом без будь-яких обмежень чи платежів.

У Білому домі підкреслюють, що вільне судноплавство є критично важливим для стабільності світового енергетичного ринку.

Раніше позиція Трампа була іншою — він допускав можливість запровадження спільних зборів США та Іраном у межах потенційної співпраці. Втім, нині, судячи з нових заяв, Вашингтон робить ставку на повністю вільний прохід суден.

Також Каролін Лівітт повідомила про суттєве зростання обсягів перевезень у середу — одразу після досягнення домовленостей між США та Іраном щодо припинення вогню.

Ормузька протока залишається однією з ключових транспортних артерій світу: через неї проходить близько 20% глобальних поставок сирої нафти, а також значна частина зрідженого природного газу. Будь-які обмеження або додаткові збори на цьому маршруті можуть швидко вплинути на ціни на енергоносії у світі, тому питання її відкритості має глобальне значення.

