  1. В мире

Фридрих Мерц заявил, что Германия готова защищать Ормузский пролив, но при одном условии

19:24, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фридрих Мерц подчеркнул необходимость международного мандата.
Фото: slovoidilo.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Германия готова поддержать миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После разговора с президентом США Дональдом Трампом Фридрих Мерц сказал, что Германия может присоединиться к миссии по защите морских путей в Ормузском проливе только при наличии международного мандата.

По его словам, оптимальным вариантом является решение Совета Безопасности ООН, хотя на процесс влияет позиция постоянных членов, в частности России, которая имеет право вето.

«Я снова сказал президенту Трампу вчера во время нашего разговора, что мы готовы помочь, например, обеспечить проход через Ормузский пролив после мирного соглашения», — сказал Мерц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]