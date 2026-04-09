Фридрих Мерц заявил, что Германия готова защищать Ормузский пролив, но при одном условии
Германия готова поддержать миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Bloomberg.
После разговора с президентом США Дональдом Трампом Фридрих Мерц сказал, что Германия может присоединиться к миссии по защите морских путей в Ормузском проливе только при наличии международного мандата.
По его словам, оптимальным вариантом является решение Совета Безопасности ООН, хотя на процесс влияет позиция постоянных членов, в частности России, которая имеет право вето.
«Я снова сказал президенту Трампу вчера во время нашего разговора, что мы готовы помочь, например, обеспечить проход через Ормузский пролив после мирного соглашения», — сказал Мерц.
