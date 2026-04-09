Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова захищати Ормузьку протоку, але за однієї умови

Фрідріх Мерц наголосив на необхідності міжнародного мандата.

Німеччина готова підтримати місію із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Bloomberg.

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом Фрідріх Мерц сказав, що Німеччина може долучитися до місії із захисту морських шляхів в Ормузькій протоці лише за наявності міжнародного мандата.

За його словами, оптимальним варіантом є рішення Ради Безпеки ООН, хоча на процес впливає позиція постійних членів, зокрема Росії, яка має право вето.

«Я знову сказав президенту Трампу вчора під час нашої розмови, що ми готові допомогти, наприклад, забезпечити прохід через Ормузьку протоку після мирної угоди», – сказав Мерц.

