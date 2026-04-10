В Instagram появилась функция редактирования комментариев — есть нюанс

19:00, 10 апреля 2026
Instagram разрешил редактировать комментарии, но в течение 15 минут после публикации.
Фото: MediaSapiens
Социальная сеть Instagram ввела возможность редактировать комментарии в течение 15 минут после их публикации. Об этом компания сообщила в соцсети X.

В сообщении отмечается: «Редактирование комментариев в Instagram уже здесь. Теперь вы можете вносить изменения в течение 15 минут после публикации».

Как уточняет портал 9to5Mac, в случае редактирования комментария он будет помечаться как измененный, однако предыдущая версия текста не будет сохраняться и не будет доступна пользователям.

В то же время такая система отличается от некоторых других сервисов, в частности приложения «Сообщения» от Apple, где предусмотрено сохранение полной истории правок.

