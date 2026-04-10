В Instagram з’явилась функція редагування коментарів – є нюанс

Instagram дозволив редагувати коментарі, але протягом 15 хвилин після публікації.

Соціальна мережа Instagram запровадила можливість редагувати коментарі протягом 15 хвилин після їх публікації. Про це компанія повідомила у соцмережі X.

У повідомленні зазначається: «Редагування коментарів в Instagram вже тут. Тепер ви можете вносити зміни протягом 15 хвилин після публікації».

Як уточнює портал 9to5Mac, у разі редагування коментаря він буде позначатися як змінений, однак попередня версія тексту не зберігатиметься і не буде доступною користувачам.

Водночас така система відрізняється від деяких інших сервісів, зокрема застосунку «Повідомлення» від Apple, де передбачено збереження повної історії редагувань.

