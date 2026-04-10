  1. В мире

Meta удаляет рекламу судебных исков против Facebook и Instagram, связанных с «зависимостью» пользователей

19:36, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о кампаниях, призывающих пользователей подавать иски в связи с влиянием Facebook и Instagram.
Meta удаляет рекламу судебных исков против Facebook и Instagram, связанных с «зависимостью» пользователей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta Platforms сообщила об удалении рекламы в Facebook и Instagram, которая была направлена на привлечение новых истцов к судебным процессам против компании и других социальных сетей. Речь идет об исках, в которых утверждается, что платформы якобы были спроектированы таким образом, чтобы вызывать зависимость у молодых пользователей. Об этом пишет Yahoo Finance.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Meta заявили, что компания ведет активную защиту в судебных делах, охватывающих тысячи исков в штатных и федеральных судах Калифорнии, и параллельно удаляет соответствующие рекламные материалы.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун подчеркнул, что компания не позволит юридическим фирмам получать прибыль за счет ее платформ, одновременно обвиняя их в нанесении вреда.

«Мы не позволим адвокатам, специализирующимся на судебных процессах, получать прибыль от наших платформ, одновременно утверждая, что они вредны», — заявил Стоун.

Решение Meta принято после двух резонансных судебных процессов в США, в которых компания получила отрицательные решения.

По данным СМИ, в настоящее время в суде штата Калифорния рассматривается более 3300 исков против Meta, Google, Snap Inc. и ByteDance по поводу «зависимости от соцсетей». Отдельно еще около 2400 дел, поданных физическими лицами, органами власти и школьными округами, объединены в федеральном суде Калифорнии.

Компании отвергают обвинения и заявляют, что принимают меры по защите подростков и молодых пользователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд иск Facebook Instagram соцсети

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]