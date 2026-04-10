Meta удаляет рекламу судебных исков против Facebook и Instagram, связанных с «зависимостью» пользователей

Речь идет о кампаниях, призывающих пользователей подавать иски в связи с влиянием Facebook и Instagram.

Компания Meta Platforms сообщила об удалении рекламы в Facebook и Instagram, которая была направлена на привлечение новых истцов к судебным процессам против компании и других социальных сетей. Речь идет об исках, в которых утверждается, что платформы якобы были спроектированы таким образом, чтобы вызывать зависимость у молодых пользователей. Об этом пишет Yahoo Finance.

В Meta заявили, что компания ведет активную защиту в судебных делах, охватывающих тысячи исков в штатных и федеральных судах Калифорнии, и параллельно удаляет соответствующие рекламные материалы.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун подчеркнул, что компания не позволит юридическим фирмам получать прибыль за счет ее платформ, одновременно обвиняя их в нанесении вреда.

«Мы не позволим адвокатам, специализирующимся на судебных процессах, получать прибыль от наших платформ, одновременно утверждая, что они вредны», — заявил Стоун.

Решение Meta принято после двух резонансных судебных процессов в США, в которых компания получила отрицательные решения.

По данным СМИ, в настоящее время в суде штата Калифорния рассматривается более 3300 исков против Meta, Google, Snap Inc. и ByteDance по поводу «зависимости от соцсетей». Отдельно еще около 2400 дел, поданных физическими лицами, органами власти и школьными округами, объединены в федеральном суде Калифорнии.

Компании отвергают обвинения и заявляют, что принимают меры по защите подростков и молодых пользователей.

