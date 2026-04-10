Meta видаляє рекламу судових позовів проти Facebook та Instagram щодо «залежності» користувачів

Йдеться про кампанії, що закликають користувачів подавати позови щодо впливу Facebook та Instagram.

Компанія Meta Platforms повідомила про видалення реклами у Facebook та Instagram, яка була спрямована на залучення нових позивачів до судових процесів проти компанії та інших соціальних мереж. Йдеться про позови, у яких стверджується, що платформи нібито були спроєктовані таким чином, щоб викликати залежність у молодих користувачів. Про це пише Yahoo Finance.

У Meta заявили, що компанія веде активний захист у судових справах, які охоплюють тисячі позовів у штатних і федеральних судах Каліфорнії, та паралельно прибирає відповідні рекламні матеріали.

Речник Meta Енді Стоун наголосив, що компанія не дозволить юридичним фірмам отримувати прибуток через її платформи, одночасно звинувачуючи їх у шкоді.

«Ми не дозволимо адвокатам, які спеціалізуються на судових процесах, отримувати прибуток від наших платформ, одночасно стверджуючи, що вони шкідливі», — заявив Стоун.

Рішення Meta ухвалене після двох резонансних судових процесів у США, в яких компанія отримала негативні рішення.

За даними ЗМІ, наразі в суді штату Каліфорнія розглядається понад 3300 позовів проти Meta, Google, Snap Inc. та ByteDance щодо «залежності від соцмереж». Окремо ще близько 2400 справ, поданих фізичними особами, органами влади та шкільними округами, об’єднані у федеральному суді Каліфорнії.

Компанії відкидають звинувачення та заявляють, що впроваджують заходи для захисту підлітків і молодих користувачів.

