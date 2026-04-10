ЕС угрожает дефицит авиатоплива: названы критические сроки

Европейские аэропорты могут столкнуться с дефицитом авиатоплива уже в ближайшие недели, если судоходство через Ормузский пролив не возобновится — FT.

Европейские аэропорты могут столкнуться с серьёзным дефицитом авиационного топлива, если судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено в течение ближайших трёх недель. Об этом сообщает Financial Times.

В письме еврокомиссару по вопросам транспорта Апостолосу Цицикостасу организация Airports Council International Europe выразила обеспокоенность возможными перебоями с поставками топлива и призвала ЕС принять соответствующие меры.

В документе отмечается, что при отсутствии стабильного и масштабного судоходства через пролив в ближайшее время страны Евросоюза могут столкнуться с системным дефицитом авиатоплива.

Ситуацию осложняет приближение летнего сезона, когда спрос на авиаперевозки существенно возрастает. В этот период авиасообщение играет ключевую роль в функционировании туристической отрасли, которая оказывает значительное влияние на экономики многих европейских стран.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на авиатопливо в Северо-Западной Европе резко выросли — до 1573 долларов за тонну против прежних 750 долларов.

По информации европейских авиакомпаний, имеющихся запасов топлива хватит на несколько недель, однако поставщики пока не могут гарантировать стабильные поставки в мае.

