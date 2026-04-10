ЄС загрожує дефіцит авіапалива: названо критичні терміни

18:15, 10 квітня 2026
Фото: Рexels
Європейські аеропорти можуть зіткнутися з серйозним дефіцитом авіаційного пального, якщо судноплавство через Ормузьку протоку не буде відновлено протягом найближчих трьох тижнів. Про це повідомляє Financial Times.

У листі до єврокомісара з питань транспорту Апостолоса Цицикостаса організація Airports Council International Europe висловила занепокоєння щодо можливих перебоїв із постачанням пального та закликала ЄС вжити відповідних заходів.

У документі зазначається, що за відсутності стабільного та масштабного судноплавства через протоку найближчим часом країни Євросоюзу можуть відчути системний дефіцит авіапалива.

Ситуацію ускладнює наближення літнього сезону, коли попит на авіаперевезення суттєво зростає. У цей період авіасполучення відіграє ключову роль у функціонуванні туристичної галузі, що має значний вплив на економіки багатьох європейських держав.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході ціни на авіапальне в Північно-Західній Європі різко підвищилися — до 1573 доларів за тонну проти попередніх 750 доларів.

За інформацією європейських авіакомпаній, наявних запасів пального вистачить на кілька тижнів, однак постачальники поки не можуть гарантувати стабільні поставки у травні.

