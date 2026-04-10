Премьер Британии Кир Стармер раскритиковал «игры» Путина и Трампа

Кир Стармер отметил, что необходимо стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему надоело влияние Дональда Трампа и Владимира Путина на стоимость энергоносителей в Британии, пишет The Guardian.

По словам Стармера, счета за энергию в Британии «то растут, то снижаются» из-за международных кризисов, вызванных действиями президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

«Мне надоело, что семьи по всей стране видят, как их счета за электроэнергию то растут, то снижаются, а счета предприятий за электроэнергию также растут и снижаются из-за действий Путина или Трампа по всему миру», — сказал он.

Также британский премьер отметил, что хочет, чтобы Британия была «страной, где люди не зависят от событий за рубежом».

Стармер добавил, что необходимо стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив.

