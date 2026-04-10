Прем'єр Британії Кір Стармер розкритикував «ігри» Путіна та Трампа

Фото: Bloomberg

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що йому набрид вплив Дональда Трампа та Путіна на вартість енергоносіїв у Британії, пише The Guardian.

За словами Стармера, рахунки за енергію у Британії «то зростають, то зменшуються» через міжнародні кризи, спричинені діями президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

«Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії Путіна чи Трампа в усьому світі», - сказав він.

Також британський прем’єр зазначив, що хоче, аби Британія була «країною, де люди не залежать від подій за кордоном».

Стармер додав, що треба стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та відновити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.