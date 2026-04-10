  1. У світі

Прем'єр Британії Кір Стармер розкритикував «ігри» Путіна та Трампа

19:03, 10 квітня 2026
Кір Стармер зазначив, що треба стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та відновити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку.
Фото: Bloomberg
Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що йому набрид вплив Дональда Трампа та Путіна на вартість енергоносіїв у Британії, пише The Guardian.

За словами Стармера, рахунки за енергію у Британії «то зростають, то зменшуються» через міжнародні кризи, спричинені діями президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

«Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії Путіна чи Трампа в усьому світі», - сказав він.

Також британський прем’єр зазначив, що хоче, аби Британія була «країною, де люди не залежать від подій за кордоном».

Стармер додав, що треба стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та відновити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку.

США путін Дональд Трамп Іран Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

