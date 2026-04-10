Страны Балтии отвергли обвинения РФ в предоставлении воздушного пространства для ударов: в МИД Украины отреагировали

20:34, 10 апреля 2026
Эстония, Латвия и Литва отвергли обвинения РФ в использовании их воздушного пространства для ударов по ее территории и официально довели свою позицию до российских дипломатов.
Эстония, Латвия и Литва обнародовали совместное заявление от имени министров иностранных дел, в котором отвергли обвинения России в якобы использовании их воздушного пространства для украинских ударов по территории РФ. Балтийские страны подчеркнули, что не разрешали применять свою территорию или воздушное пространство для атак беспилотников.

Также они официально довели свою позицию до сведения временных поверенных российских дипломатических миссий в Таллинне, Риге и Вильнюсе в конце марта.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал заявление балтийских коллег, подчеркнув, что подобные обвинения являются частью дезинформационной кампании России. По его оценке, такие действия направлены на подрыв единства и избегание ответственности.

Он также отметил необходимость совместного ответа союзников, что предполагает сохранение единства, решительности и дальнейшее давление на Россию с целью восстановления безопасности и справедливости.

