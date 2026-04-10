Країни Балтії відкинули звинувачення РФ у наданні повітряного простору для ударів: у МЗС України відреагували

Естонія, Латвія та Литва відкинули звинувачення РФ у використанні їхнього повітряного простору для ударів по її території та офіційно довели свою позицію до російських дипломатів.

Естонія, Латвія та Литва оприлюднили спільну заяву від імені міністрів закордонних справ, у якій відкинули звинувачення Росії щодо нібито використання їхнього повітряного простору для українських ударів по території РФ. Балтійські країни наголосили, що не дозволяли застосовувати свою територію чи повітряний простір для атак безпілотників.

Також вони офіційно довели свою позицію до відома тимчасових повірених російських дипломатичних місій у Таллінні, Ризі та Вільнюсі наприкінці березня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав заяву балтійських колег, підкресливши, що подібні звинувачення є частиною дезінформаційної кампанії Росії. За його оцінкою, такі дії спрямовані на підрив єдності та уникнення відповідальності.

Він також наголосив на необхідності спільної відповіді союзників, що передбачає збереження єдності, рішучості та подальший тиск на Росію з метою відновлення безпеки й справедливості.

