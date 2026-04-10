В Южной Корее ввели бесплатный базовый доступ к мобильному интернету

21:15, 10 апреля 2026
Южная Корея запустила бесплатный доступ к мобильному интернету для всех жителей страны.
Южная Корея вводит бесплатный базовый доступ к мобильному интернету для всех жителей. Более 7 млн абонентов смогут оставаться онлайн даже после исчерпания основного пакета: связь не отключат, но скорость снизят до 400 Кбит/с. Инициативу поддержали крупнейшие операторы — SK Telecom, KT и LG Uplus.

В Министерстве науки и ИКТ объяснили, что решение связано с тем, что интернет стал жизненно важной услугой для граждан, сообщает The Register.

Дополнительно операторы планируют запустить доступные 5G-тарифы стоимостью до 20 000 вон (примерно 13,5 доллара), увеличить объемы трафика и минут для пожилых пользователей, а также улучшить качество Wi-Fi в метро и поездах дальнего следования.

На встрече 9 апреля власти и телеком-компании также обсудили усиление кибербезопасности и инвестиции в сети следующего поколения, включая инфраструктуру на базе искусственного интеллекта.

