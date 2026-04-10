У Південній Кореї запровадили безкоштовний базовий доступ до мобільного інтернету

21:15, 10 квітня 2026
Південна Корея запустила безкоштовний доступ до мобільного інтернету для мешканців країни.
Південна Корея запроваджує безкоштовний базовий доступ до мобільного інтернету для всіх мешканців. Понад 7 млн абонентів зможуть залишатися онлайн навіть після вичерпання основного пакету: зв'язок не відключать, але швидкість знизять до 400 Кбіт/с. Ініціативу підтримали найбільші оператори – SK Telecom, KT та LG Uplus.

У Міністерстві науки та ІКТ пояснили, що рішення пов'язане з тим, що інтернет став життєво важливою послугою для громадян, повідомляє  The Register.

Додатково оператори планують запустити доступні 5G-тарифи вартістю до 20 000 вон (приблизно 13,5 долара), збільшити обсяги трафіку та хвилин для літніх користувачів, а також покращити якість Wi-Fi у метро та поїздах далекого прямування.

На зустрічі 9 квітня влада та телеком-компанії також обговорили посилення кібербезпеки та інвестиції в мережі наступного покоління, включаючи інфраструктуру на базі штучного інтелекту.

