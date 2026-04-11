Благотворительный фонд принца Гарри подал на него в суд: в чем дело

13:54, 11 апреля 2026
Фонд Sentebale обвиняет герцога Сассекского и его соратника в проведении кампании, которая нанесла ущерб репутации организации.
Фото: foxnews.com
Благотворительная организация, основанная принцем Гарри для помощи детям, осиротевшим из-за ВИЧ/СПИДа в Южной Африке, подала на него в суд, пишет ITV.

Согласно материалам Высокого суда, герцог Сассекский является ответчиком по делу о клевете или оскорблении чести и достоинства. В иске также фигурирует его давний друг и наставник Марк Дайер.

В марте 2025 года Гарри вместе с принцем Сеисо из Лесото, с которым он основал благотворительный фонд, обнародовал совместное заявление. Они сообщили о «разрушительном» решении сложить полномочия патронов организации в поддержку совета попечителей, который также подал в отставку.

Причиной они назвали конфликт с главой фонда доктором Софи Чандаукой по поводу управления Sentebale и его финансов. Ранее попечители просили Чандауку уйти в отставку из-за обеспокоенности ее стилем руководства и направлением развития организации.

Со своей стороны Чандаука обвинила принца Гарри в «масштабных преследованиях и буллинге» и заявила, что он якобы хотел использовать фонд как «PR-инструмент» для своей жены Меган.

Принц Гарри основал фонд Sentebale в 2006 году вместе с принцем Сеисо из Лесото для поддержки молодежи и детей в Южной Африке, в частности тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом. В документах, поданных в Высокий суд, дело значится как «Sentebale против герцога Сассекского и другого».

Иск был подан 24 марта 2026 года в рамках категории «Медиа и коммуникации — Часть 7 — клевета и оскорбление чести и достоинства». Такая процедура является стандартной для подачи исков о клевете в Великобритании.

Истцом выступает Sentebale, а ответчиками — «герцог Сассекский, принц Гарри» и «Марк Дайер».

После обнародования обвинений Комиссия по вопросам благотворительности открыла расследование, которое длилось четыре месяца. В августе прошлого года она не обнаружила доказательств «масштабного или системного буллинга или преследования», включая проявления мизогинии, как утверждала Чандаука.

Также не было найдено доказательств «превышения полномочий» со стороны главы фонда или герцога как патрона. В то же время комиссия признала наличие «сильного ощущения несправедливого отношения» у сторон конфликта.

Регулятор также выявил случаи «ненадлежащего управления», в частности отсутствие четких процедур для урегулирования споров. Обе стороны — как принц Гарри, так и Чандаука — были раскритикованы за то, что конфликт «вышел в медиапространство» и «серьезно навредил репутации фонда».

