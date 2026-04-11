Благодійний фонд принца Гаррі подав на нього до суду: у чому справа

Фонд Sentebale звинувачує герцога Сассекського та його соратника у проведенні кампанії, що завдала шкоди репутації організації.

Благодійна організація, заснована принцом Гаррі для допомоги дітям, осиротілим через ВІЛ/СНІД у Південній Африці, подала на нього до суду, пише ITV.

Згідно з матеріалами Високого суду, герцог Сассекський є відповідачем у справі про наклеп або образу честі й гідності. У позові також фігурує його давній друг і наставник Марк Даєр.

У березні 2025 року Гаррі разом із принцом Сеїсо з Лесото, з яким він заснував благодійний фонд, оприлюднив спільну заяву. Вони повідомили про «спустошливе» рішення скласти повноваження патронів організації на підтримку ради опікунів, яка також подала у відставку.

Причиною вони назвали конфлікт із головою фонду докторкою Софі Чандаукою щодо управління Sentebale та його фінансами. Раніше опікуни просили Чандауку піти у відставку через занепокоєння її стилем керівництва та напрямом розвитку організації.

Зі свого боку, Чандаука звинуватила принца Гаррі у «масштабних переслідуваннях і булінгу» та заявила, що він нібито хотів використовувати фонд як «PR-інструмент» для своєї дружини Меган.

Принц Гаррі заснував фонд Sentebale у 2006 році разом із принцом Сеїсо з Лесото для підтримки молоді та дітей у Південній Африці, зокрема тих, хто живе з ВІЛ/СНІДом. У документах, поданих до Високого суду, справа значиться як «Sentebale проти герцога Сассекського та іншого».

Позов було подано 24 березня 2026 року в межах категорії «Медіа та комунікації — Частина 7 — наклеп і образа честі та гідності». Така процедура є стандартною для подання позовів про наклеп у Великій Британії.

Позивачем виступає Sentebale, а відповідачами — «герцог Сассекський, принц Гаррі» та «Марк Даєр».

Після оприлюднення звинувачень Комісія з питань благодійності відкрила розслідування, яке тривало чотири місяці. У серпні минулого року вона не виявила доказів «масштабного або системного булінгу чи переслідування», включно з проявами мізогінії, як стверджувала Чандаука.

Також не було знайдено доказів «перевищення повноважень» з боку голови фонду або герцога як патрона. Водночас комісія визнала наявність «сильного відчуття несправедливого ставлення» у сторін конфлікту.

Регулятор також виявив випадки «неналежного управління», зокрема відсутність чітких процедур для врегулювання спорів. Обидві сторони — як принц Гаррі, так і Чандаука — були розкритиковані за те, що конфлікт «вийшов у медіапростір» і «серйозно зашкодив репутації фонду».

