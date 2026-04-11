В Telegram анонсировали новый инструмент против цензуры — что нужно сделать пользователям

Telegram обновил протокол защиты от блокировок, Дуров посоветовал пользователям обновить приложение.

Мессенджер Telegram обновил протокол защиты от цензуры, что должно позволить пользователям оставаться на связи даже в случае возможной блокировки сервиса. Об этом заявил основатель платформы Павел Дуров.

По его словам, пользователям в России рекомендуется обновить приложение, чтобы сохранить доступ к мессенджеру несмотря на ограничения.

Дуров также посоветовал установить несколько VPN-сервисов или прокси-серверов и помочь с их настройкой родственникам и друзьям. Он отметил, что следует избегать использования российских приложений при подключении к VPN, поскольку они могут передавать информацию об использовании таких сервисов.

Основатель Telegram добавил, что, по его наблюдениям, большинство пользователей уже используют подобные инструменты, что, по его словам, позволило сохранить стабильную работу мессенджера в России, несмотря на ограничения, в течение последней недели.

Дуров также заявил, что команда Telegram продолжит развивать децентрализованные технологии, направленные на защиту от цензуры и блокировок.

