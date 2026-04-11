  1. В мире
  2. / Общество

В Telegram анонсировали новый инструмент против цензуры — что нужно сделать пользователям

18:45, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Telegram обновил протокол защиты от блокировок, Дуров посоветовал пользователям обновить приложение.
В Telegram анонсировали новый инструмент против цензуры — что нужно сделать пользователям
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мессенджер Telegram обновил протокол защиты от цензуры, что должно позволить пользователям оставаться на связи даже в случае возможной блокировки сервиса. Об этом заявил основатель платформы Павел Дуров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, пользователям в России рекомендуется обновить приложение, чтобы сохранить доступ к мессенджеру несмотря на ограничения.

Дуров также посоветовал установить несколько VPN-сервисов или прокси-серверов и помочь с их настройкой родственникам и друзьям. Он отметил, что следует избегать использования российских приложений при подключении к VPN, поскольку они могут передавать информацию об использовании таких сервисов.

Основатель Telegram добавил, что, по его наблюдениям, большинство пользователей уже используют подобные инструменты, что, по его словам, позволило сохранить стабильную работу мессенджера в России, несмотря на ограничения, в течение последней недели.

Дуров также заявил, что команда Telegram продолжит развивать децентрализованные технологии, направленные на защиту от цензуры и блокировок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Телеграм технологии соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]