У Telegram анонсували новий інструмент проти цензури – що необхідно зробити користувачам

Telegram оновив протоколу захисту від блокувань, Дуров порадив користувачам оновити застосунок.

Месенджер Telegram оновив протокол захисту від цензури, що має дозволити користувачам залишатися на зв’язку навіть у разі можливого блокування сервісу. Про це заявив засновник платформи Павло Дуров.

За його словами, користувачам у Росії рекомендується оновити застосунок, щоб зберегти доступ до месенджера попри обмеження.

Дуров також порадив встановлювати кілька VPN-сервісів або проксі-серверів і допомогти з їх налаштуванням родичам та друзям. Він зазначив, що варто уникати використання російських додатків під час підключення до VPN, оскільки вони можуть передавати інформацію про використання таких сервісів.

Засновник Telegram додав, що, за його спостереженнями, більшість користувачів уже використовують подібні інструменти, що, за його словами, дозволило зберегти стабільну роботу месенджера в Росії попри обмеження протягом останнього тижня.

Дуров також заявив, що команда Telegram продовжить розвивати децентралізовані технології, спрямовані на захист від цензури та блокувань.

