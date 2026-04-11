  1. У світі
  2. / Суспільство

У Telegram анонсували новий інструмент проти цензури – що необхідно зробити користувачам

18:45, 11 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Telegram оновив протоколу захисту від блокувань, Дуров порадив користувачам оновити застосунок.
Месенджер Telegram оновив протокол захисту від цензури, що має дозволити користувачам залишатися на зв’язку навіть у разі можливого блокування сервісу. Про це заявив засновник платформи Павло Дуров.

За його словами, користувачам у Росії рекомендується оновити застосунок, щоб зберегти доступ до месенджера попри обмеження.

Дуров також порадив встановлювати кілька VPN-сервісів або проксі-серверів і допомогти з їх налаштуванням родичам та друзям. Він зазначив, що варто уникати використання російських додатків під час підключення до VPN, оскільки вони можуть передавати інформацію про використання таких сервісів.

Засновник Telegram додав, що, за його спостереженнями, більшість користувачів уже використовують подібні інструменти, що, за його словами, дозволило зберегти стабільну роботу месенджера в Росії попри обмеження протягом останнього тижня.

Дуров також заявив, що команда Telegram продовжить розвивати децентралізовані технології, спрямовані на захист від цензури та блокувань.

Телеграм технології соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]