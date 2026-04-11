Ирландия тестирует цифровой кошелек с проверкой возраста пользователей

Проект позволяет проверять возраст пользователей без раскрытия лишних персональных данных.

Правительство Ирландии приступило к тестовой фазе цифрового кошелька, который, в частности, предусматривает возможность проверки возраста пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили в Департаменте государственных расходов и реформ, цифровой ID позволит подтверждать возраст пользователей с целью «защиты детей и молодежи от рисков в социальных сетях». В Ирландии, где расположены европейские штаб-квартиры ряда крупных технологических компаний, рассматривают дополнительные ограничения доступа подростков к соцсетям.

Инициатива активизировалась после решения Австралии в январе заблокировать аккаунты для пользователей в возрасте до 16 лет. В Ирландии проверку возраста в соцсетях рассматривают как один из возможных шагов к более широким регуляторным ограничениям, в частности в отношении платформ, принадлежащих Meta Platforms Inc.

Ранее министр финансов Саймон Харрис заявил, что присутствие подростков в социальных сетях является «серьезной проблемой общественного здоровья» из-за влияния на психическое здоровье.

Помимо проверки возраста, цифровой кошелек также позволит хранить электронные версии официальных документов, в частности свидетельств о рождении, водительских удостоверений и других документов, удостоверяющих личность.

Внедрение цифровых кошельков предусмотрено на уровне Европейского Союза — все страны-члены должны внедрить соответствующие решения до конца 2026 года. При этом конкретный формат использования таких инструментов каждое государство будет определять самостоятельно.

