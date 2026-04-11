Ірландія тестує цифровий гаманець із перевіркою віку користувачів

19:03, 11 квітня 2026
Проєкт дозволяє перевіряти вік користувачів без розкриття зайвих персональних даних.
Фото: Bloomberg
Уряд Ірландії розпочав тестову фазу цифрового гаманця, який, зокрема, передбачає можливість перевірки віку користувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили в Департаменті державних витрат і реформ, цифровий ID дозволятиме підтверджувати вік користувачів із метою «захисту дітей і молоді від ризиків у соціальних мережах». В Ірландії, де розташовані європейські штаб-квартири низки великих технологічних компаній, розглядають додаткові обмеження доступу підлітків до соцмереж.

Ініціатива активізувалася після рішення Австралії у січні заблокувати акаунти для користувачів віком до 16 років. В Ірландії перевірку віку в соцмережах розглядають як один із можливих кроків до ширших регуляторних обмежень, зокрема щодо платформ, які належать Meta Platforms Inc.

Раніше міністр фінансів Саймон Гарріс заявив, що присутність підлітків у соціальних мережах є «серйозною проблемою громадського здоров’я» через вплив на психічне здоров’я.

Окрім перевірки віку, цифровий гаманець також дозволятиме зберігати електронні версії офіційних документів, зокрема свідоцтв про народження, водійських посвідчень та інших посвідчень особи.

Запровадження цифрових гаманців передбачене на рівні Європейського Союзу — усі країни-члени мають впровадити відповідні рішення до кінця 2026 року. Водночас конкретний формат використання таких інструментів кожна держава визначатиме самостійно.

