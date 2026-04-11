В Сан-Франциско задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в дом руководителя OpenAI Альтмана

Злоумышленник бросил зажигательное устройство в ворота дома руководителя OpenAI, а затем угрожал поджечь офис компании, после чего был арестован полицией.

Полиция Сан-Франциско задержала 20-летнего мужчину после нападения на дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. По данным BBC, злоумышленник бросил коктейль Молотова, в результате чего загорелись ворота на въезде в дом.

Несмотря на то, что полиция не обнародовала имя задержанного и не уточнила, какой именно дом подвергся нападению, пресс-секретарь OpenAI подтвердила, что инцидент произошел именно в доме Альтмана.

Она также сообщила, что этот же человек «также угрожал нашему штабу в Сан-Франциско».

«К счастью, никто не пострадал. Мы глубоко благодарны полиции Сан-Франциско за быструю реакцию и поддержку города в обеспечении безопасности наших сотрудников», — отметила пресс-секретарь.

После нападения возле дома Альтмана мужчина скрылся с места происшествия, однако примерно через час появился возле офиса OpenAI, где, по данным полиции, угрожал «сжечь здание». После этого он был задержан.

