У Сан-Франциско затримали чоловіка, який кинув коктейль Молотова до будинку керівника OpenAI Альтмана

Зловмисник кинув запальний пристрій у ворота будинку керівника OpenAI та згодом погрожував підпалити офіс компанії, після чого був заарештований поліцією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Сан-Франциско затримала 20-річного чоловіка після нападу на будинок генерального директора OpenAI Сема Альтмана. За даними BBC, зловмисник кинув коктейль Молотова, унаслідок чого загорілися ворота на в’їзді до помешкання.

Попри те, що поліція не оприлюднила ім’я затриманого та не уточнила, який саме будинок був атакований, речниця OpenAI підтвердила, що інцидент стався саме в будинку Альтмана.

Вона також повідомила, що ця ж особа «також погрожувала нашому штабу в Сан-Франциско».

«На щастя, ніхто не постраждав. Ми глибоко вдячні поліції Сан-Франциско за швидку реакцію та підтримку міста у забезпеченні безпеки наших співробітників», — зазначила речниця.

Після нападу біля будинку Альтмана чоловік зник із місця події, однак приблизно через годину з’явився біля офісу OpenAI, де, за даними поліції, погрожував «спалити будівлю». Після цього його було затримано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.