Переговоры США и Ирана завершились без достижения соглашения — Джей Ди Венс

В США заявили, что иранская сторона не согласилась на «гибкие» условия, несмотря на попытки достичь компромисса.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что переговоры с Ираном завершились без достижения соглашения. Об этом сообщает CNN.

«Плохая новость заключается в том, что мы не пришли к соглашению. И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», — заявил он.

По словам Венса, иранские переговорщики отказались принять американские условия, которые он назвал «достаточно гибкими».

«Мы были достаточно уступчивыми. Президент сказал нам: «Вы должны приехать сюда с доброй волей и приложить максимум усилий, чтобы заключить соглашение». Мы это сделали, но, к сожалению, нам не удалось достичь никакого прогресса», — отметил вице-президент США.

Венс предположил, что ключевым препятствием стал отказ Ирана отказаться от своей ядерной программы.

«Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением, с методом взаимопонимания, который является нашим окончательным и лучшим предложением. Посмотрим, примут ли его иранцы», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для него «не имеет значения», будет ли достигнуто соглашение с Ираном. Также на вопрос о том, как проходят переговоры в Пакистане, Трамп ответил, что «мне все равно», будет ли достигнуто соглашение между США и Ираном.

