Переговори США та Ірану завершилися без угоди — Джей Ді Венс

У США заявили, що іранська сторона не погодилася на «гнучкі» умови, попри спроби досягти компромісу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном завершилися без досягнення угоди. Про це повідомляє CNN.

«Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Тож ми повертаємося до США, не досягнувши угоди», — заявив він.

За словами Венса, іранські переговорники відмовилися прийняти американські умови, які він назвав «досить гнучкими».

«Ми були досить поступливими. Президент сказав нам: «Ви маєте приїхати сюди з доброю волею і докласти максимум зусиль, щоб укласти угоду». Ми це зробили, але, на жаль, нам не вдалося досягти жодного прогресу», — зазначив віцепрезидент США.

Венс припустив, що ключовою перешкодою стала відмова Ірану відмовитися від своєї ядерної програми.

«Ми їдемо звідси з дуже простою пропозицією, з методом порозуміння, який є нашою остаточною і найкращою пропозицією. Побачимо, чи приймуть її іранці», — сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для нього «не має значення», чи буде досягнуто угоди з Іраном. Також на запитання про те, як проходять переговори в Пакистані, Трамп відповів, що «мені байдуже», чи буде досягнуто угоди між США та Іраном.

