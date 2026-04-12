  У світі

Переговори США та Ірану завершилися без угоди — Джей Ді Венс

08:48, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У США заявили, що іранська сторона не погодилася на «гнучкі» умови, попри спроби досягти компромісу.
Переговори США та Ірану завершилися без угоди — Джей Ді Венс
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном завершилися без досягнення угоди. Про це повідомляє CNN.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Тож ми повертаємося до США, не досягнувши угоди», — заявив він.

За словами Венса, іранські переговорники відмовилися прийняти американські умови, які він назвав «досить гнучкими».

«Ми були досить поступливими. Президент сказав нам: «Ви маєте приїхати сюди з доброю волею і докласти максимум зусиль, щоб укласти угоду». Ми це зробили, але, на жаль, нам не вдалося досягти жодного прогресу», — зазначив віцепрезидент США.

Венс припустив, що ключовою перешкодою стала відмова Ірану відмовитися від своєї ядерної програми.

«Ми їдемо звідси з дуже простою пропозицією, з методом порозуміння, який є нашою остаточною і найкращою пропозицією. Побачимо, чи приймуть її іранці», — сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для нього «не має значення», чи буде досягнуто угоди з Іраном. Також на запитання про те, як проходять переговори в Пакистані, Трамп відповів, що «мені байдуже», чи буде досягнуто угоди між США та Іраном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]