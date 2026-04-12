В Нью-Йорке полиция застрелила мужчину, который с мачете напал на пассажиров метро, утверждая, что он — Люцифер

Мужчина ранил трех человек, отказывался сложить оружие и заявлял, что он — Люцифер, после чего правоохранители открыли огонь.

В Нью-Йорке полиция застрелила мужчину, который ранил трех человек в метро с помощью мачете. Об этом сообщает The Guardian.

По данным полиции, около 9:40 (16:40 по Киеву) правоохранители обнаружили вооруженного мужчину, который неоднократно отказывался выполнить требование бросить оружие и заявлял, что он Люцифер.

Как отмечается, полицейские пытались успокоить его и предлагали психологическую помощь. Однако, когда мужчина начал приближаться к правоохранителям, один из офицеров дважды выстрелил в него.

Позже нападавшего идентифицировали как 44-летнего Энтони Гриффина. В больнице его признали мертвым.

Согласно данным камер наблюдения, Гриффин вошел в метро в центре Манхэттена и сначала ударил мачете по голове 84-летнего мужчину. После этого он перешел на другую платформу, где ранил 65-летнего мужчину и сломал ему череп. Последней пострадавшей стала женщина, которой он порезал плечо.

Всех троих раненых госпитализировали.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента и планирует обнародовать записи с нагрудной камеры офицера, применившего оружие.

