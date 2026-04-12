  1. В мире

В Нью-Йорке полиция застрелила мужчину, который с мачете напал на пассажиров метро, утверждая, что он — Люцифер

10:17, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина ранил трех человек, отказывался сложить оружие и заявлял, что он — Люцифер, после чего правоохранители открыли огонь.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нью-Йорке полиция застрелила мужчину, который ранил трех человек в метро с помощью мачете. Об этом сообщает The Guardian.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным полиции, около 9:40 (16:40 по Киеву) правоохранители обнаружили вооруженного мужчину, который неоднократно отказывался выполнить требование бросить оружие и заявлял, что он Люцифер.

Как отмечается, полицейские пытались успокоить его и предлагали психологическую помощь. Однако, когда мужчина начал приближаться к правоохранителям, один из офицеров дважды выстрелил в него.

Позже нападавшего идентифицировали как 44-летнего Энтони Гриффина. В больнице его признали мертвым.

Согласно данным камер наблюдения, Гриффин вошел в метро в центре Манхэттена и сначала ударил мачете по голове 84-летнего мужчину. После этого он перешел на другую платформу, где ранил 65-летнего мужчину и сломал ему череп. Последней пострадавшей стала женщина, которой он порезал плечо.

Всех троих раненых госпитализировали.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента и планирует обнародовать записи с нагрудной камеры офицера, применившего оружие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция США нападение

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]