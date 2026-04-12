  1. У світі

У Нью-Йорку поліція застрелила чоловіка, який з мачете напав на пасажирів метро, стверджуючи, що він Люцифер

10:17, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік поранив трьох людей, відмовлявся скласти зброю та заявляв, що він Люцифер, після чого правоохоронці відкрили вогонь.
У Нью-Йорку поліція застрелила чоловіка, який з мачете напав на пасажирів метро, стверджуючи, що він Люцифер
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Нью-Йорку поліція застрелила чоловіка, який поранив трьох людей у метро за допомогою мачете. Про це повідомляє The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними поліції, близько 9:40 (16:40 за Києвом) правоохоронці виявили озброєного чоловіка, який неодноразово відмовлявся виконати вимогу кинути зброю та заявляв, що він Люцифер.

Як зазначається, поліцейські намагалися заспокоїти його та пропонували психологічну допомогу. Водночас, коли чоловік почав наближатися до правоохоронців, один із офіцерів двічі вистрелив у нього.

Пізніше нападника ідентифікували як 44-річного Ентоні Гріффіна. У лікарні його оголосили мертвим.

Згідно з даними камер спостереження, Гріффін увійшов до метро в центрі Мангеттена та спочатку вдарив мачете по голові 84-річного чоловіка. Після цього він перейшов на іншу платформу, де поранив 65-річного чоловіка та зламав йому череп. Останньою постраждалою стала жінка, якій він порізав плече.

Усіх трьох поранених госпіталізували.

Наразі поліція проводить розслідування інциденту та планує оприлюднити записи з нагрудної камери офіцера, який застосував зброю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція США напад

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]