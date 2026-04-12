У Нью-Йорку поліція застрелила чоловіка, який з мачете напав на пасажирів метро, стверджуючи, що він Люцифер

У Нью-Йорку поліція застрелила чоловіка, який поранив трьох людей у метро за допомогою мачете. Про це повідомляє The Guardian.

За даними поліції, близько 9:40 (16:40 за Києвом) правоохоронці виявили озброєного чоловіка, який неодноразово відмовлявся виконати вимогу кинути зброю та заявляв, що він Люцифер.

Як зазначається, поліцейські намагалися заспокоїти його та пропонували психологічну допомогу. Водночас, коли чоловік почав наближатися до правоохоронців, один із офіцерів двічі вистрелив у нього.

Пізніше нападника ідентифікували як 44-річного Ентоні Гріффіна. У лікарні його оголосили мертвим.

Згідно з даними камер спостереження, Гріффін увійшов до метро в центрі Мангеттена та спочатку вдарив мачете по голові 84-річного чоловіка. Після цього він перейшов на іншу платформу, де поранив 65-річного чоловіка та зламав йому череп. Останньою постраждалою стала жінка, якій він порізав плече.

Усіх трьох поранених госпіталізували.

Наразі поліція проводить розслідування інциденту та планує оприлюднити записи з нагрудної камери офіцера, який застосував зброю.

