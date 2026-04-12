«Ваши фото будут удалены» — пользователей Apple предупредили о мошенничестве с хранилищем iCloud

Поддельные письма о «переполненном хранилище» заставляют пользователей переходить по вредоносным ссылкам и вводить банковские данные.

Пользователей устройств Apple предупредили о мошеннической схеме, связанной с iCloud, в которой злоумышленники рассылают поддельные электронные письма о якобы переполненном хранилище и возможном удалении фото и видео. Об этом сообщает The Guardian.

Мошенники имитируют официальные сообщения Apple, утверждая, что хранилище iCloud заполнено или почти заполнено, из-за чего резервные копии больше не создаются, а медиафайлы могут быть утеряны. В последующих письмах пользователей предупреждают о блокировке учетной записи и требуют срочно обновить подписку, чтобы «спасти данные».

В случае отсутствия реакции отправляются новые сообщения с усилением давления — с заявлениями о «последнем предупреждении» и установлением конкретной даты удаления всех файлов.

Во всех случаях в письмах содержится кнопка или ссылка для «обновления» хранилища или управления аккаунтом. На самом деле они ведут на фишинговые сайты, которые имитируют интерфейс Apple и предназначены для кражи банковских и персональных данных.

Специалисты отмечают, что такие сообщения могут выглядеть убедительно, поскольку частично повторяют настоящие уведомления Apple о нехватке памяти. В то же время в мошеннических письмах часто есть признаки подделки: странные адреса отправителей, нетипичные домены, орфографические ошибки или некорректные формулировки.

Среди примеров тем таких писем — сообщения о якобы блокировке аккаунта, истечении срока действия платежа или требовании срочно возобновить подписку. В некоторых случаях мошенники отправляют несколько писем подряд с всё более жёсткими предупреждениями.

Эксперты советуют не переходить по таким ссылкам и не вводить никаких личных данных. В случае получения подозрительных сообщений их рекомендуют пересылать в соответствующие службы безопасности или непосредственно в Apple.

Также пользователям советуют проверять состояние хранилища iCloud вручную через настройки устройства и обновлять подписку только через официальные инструменты Apple. В случае ввода банковских данных на подозрительных сайтах рекомендуется немедленно обратиться в банк.

