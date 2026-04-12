«Ваші фото будуть видалені» – користувачів Apple попередили про аферу зі сховищем iCloud

12:23, 12 квітня 2026
Фейкові листи про «заповнене сховище» змушують користувачів переходити за шкідливими посиланнями та вводити банківські дані.
«Ваші фото будуть видалені» – користувачів Apple попередили про аферу зі сховищем iCloud
Користувачів пристроїв Apple попередили про шахрайську схему, пов’язану з iCloud, у якій зловмисники надсилають фейкові електронні листи про нібито переповнене сховище та можливе видалення фото й відео. Про це повідомляє The Guardian.

Шахраї імітують офіційні повідомлення Apple, стверджуючи, що сховище iCloud заповнене або майже заповнене, через що резервні копії більше не створюються, а медіафайли можуть бути втрачені. У подальших листах користувачів попереджають про блокування облікового запису та вимагають терміново оновити підписку, щоб «врятувати дані».

Після відсутності реакції надсилаються нові повідомлення з посиленням тиску — із заявами про «останнє попередження» та встановленням конкретної дати видалення всіх файлів.

У всіх випадках у листах міститься кнопка або посилання для “оновлення” сховища чи керування акаунтом. Насправді вони ведуть на фішингові сайти, які імітують інтерфейс Apple та призначені для викрадення банківських і персональних даних.

Фахівці зазначають, що такі повідомлення можуть виглядати переконливо, оскільки частково повторюють справжні сповіщення Apple про нестачу пам’яті. Водночас у шахрайських листах часто є ознаки підробки: дивні адреси відправників, нетипові домени, орфографічні помилки або некоректні формулювання.

Серед прикладів тем таких листів — повідомлення про нібито блокування акаунта, завершення терміну дії платежу або вимогу терміново відновити підписку. У деяких випадках шахраї надсилають кілька листів поспіль із дедалі жорсткішими попередженнями.

Експерти радять не переходити за такими посиланнями та не вводити жодних особистих даних. У разі отримання підозрілих повідомлень їх рекомендують пересилати до відповідних сервісів безпеки або безпосередньо Apple.

Також користувачам радять перевіряти стан сховища iCloud вручну через налаштування пристрою та оновлювати підписку лише через офіційні інструменти Apple. У разі введення банківських даних на підозрілих сайтах рекомендується негайно звернутися до банку.

шахрай Apple

