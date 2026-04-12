Орбан против Мадяра – в Венгрии начались парламентские выборы
В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии началось голосование на парламентских выборах, которые могут положить конец 16-летнему пребыванию у власти премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters.
Избирательные участки открылись в 6:00 по местному времени (7:00 по Киеву) и будут работать до 19:00. В голосовании принимают участие избиратели на более чем 10 тысячах участков по всей стране. Явка, по сообщениям, остается высокой, в Будапеште уже фиксируют очереди.
Главная борьба на выборах разворачивается между правящей партией «Фидес» Виктора Орбана и оппозиционной партией «Тиса» Петра Мадяра.
По данным опросов общественного мнения, «Тиса» опережает «Фидес» на 7-9 процентных пунктов и имеет поддержку на уровне около 38-41%.
Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов. Окончательные результаты выборов ожидаются до 18 апреля.
