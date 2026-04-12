Орбан проти Мадяра – в Угорщині розпочалися парламентські вибори

09:59, 12 квітня 2026
Головна боротьба розгортається між партією «Фідес» чинного прем’єра та опозиційною «Тісою».
У неділю, 12 квітня, в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах, які можуть завершити 16-річне перебування при владі прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і працюватимуть до 19:00. У голосуванні беруть участь виборці на понад 10 тисячах дільниць по всій країні. Явка, за повідомленнями, залишається високою, у Будапешті вже фіксують черги.

Головна боротьба на виборах розгортається між правлячою партією «Фідес» Віктора Орбана та опозиційною партією «Тіса» Петра Мадяра.

За даними опитувань громадської думки, «Тіса» випереджає «Фідес» на 7-9 відсоткових пунктів і має підтримку на рівні близько 38-41%.

Парламент Угорщини складається з 199 депутатів. Остаточні результати виборів очікуються до 18 квітня.

