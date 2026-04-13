Германия продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года

19:18, 13 апреля 2026
Статус в соответствии с параграфом 24 Закона о проживании продлен автоматически, что позволяет украинцам и в дальнейшем жить, работать и учиться в стране.
Украинцам, получившим временную защиту в Германии, продлили действие параграфа 24 Закона о проживании до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает сервисный портал Visitukraine.today.

Речь идет о норме, регулирующей пребывание граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны. Продление статуса произошло автоматически — подавать дополнительные заявления не нужно.

Подтверждение статуса, как и раньше, может предоставляться в виде бумажных документов формата А4, однако отдельные федеральные земли рассматривают возможность введения пластиковых карт.

Для украинцев, впервые прибывающих в Германию, сохраняется возможность въезда без визы или специальных разрешений при первом пересечении границы.

Юристы рекомендуют во время путешествий иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты, поскольку они могут понадобиться во время проверок или на границе. В случае отказа авиакомпаний в посадке из-за отсутствия пластикового документа советуют обращаться с жалобами и требовать компенсации.

В то же время украинцы могут рассмотреть возможность смены статуса на другие виды вида на жительство — в частности, рабочий, студенческий или предпринимательский — если планируют длительное пребывание или интеграцию в немецкое общество. Для тех, кто пользуется временной защитой, такая смена не является обязательной, поскольку действующий статус дает право на работу, обучение, социальные выплаты и проживание.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В КЗоТ предлагают закрепить понятие длящегося нарушения без временных границ

Зарегистрирован законопроект о новом порядке исчисления сроков дисциплинарных взысканий при продолжающихся нарушениях трудовых обязанностей.

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

