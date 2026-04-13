Германия продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Статус в соответствии с параграфом 24 Закона о проживании продлен автоматически, что позволяет украинцам и в дальнейшем жить, работать и учиться в стране.

Украинцам, получившим временную защиту в Германии, продлили действие параграфа 24 Закона о проживании до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает сервисный портал Visitukraine.today.

Речь идет о норме, регулирующей пребывание граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны. Продление статуса произошло автоматически — подавать дополнительные заявления не нужно.

Подтверждение статуса, как и раньше, может предоставляться в виде бумажных документов формата А4, однако отдельные федеральные земли рассматривают возможность введения пластиковых карт.

Для украинцев, впервые прибывающих в Германию, сохраняется возможность въезда без визы или специальных разрешений при первом пересечении границы.

Юристы рекомендуют во время путешествий иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты, поскольку они могут понадобиться во время проверок или на границе. В случае отказа авиакомпаний в посадке из-за отсутствия пластикового документа советуют обращаться с жалобами и требовать компенсации.

В то же время украинцы могут рассмотреть возможность смены статуса на другие виды вида на жительство — в частности, рабочий, студенческий или предпринимательский — если планируют длительное пребывание или интеграцию в немецкое общество. Для тех, кто пользуется временной защитой, такая смена не является обязательной, поскольку действующий статус дает право на работу, обучение, социальные выплаты и проживание.

