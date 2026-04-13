Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Статус за параграфом 24 Закону про проживання продовжено автоматично, що дозволяє українцям і надалі жити, працювати та навчатися в країні.

Українцям, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, продовжили дію параграфу 24 Закону про проживання до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє сервісний портал Visitukraine.today.

Йдеться про норму, яка регулює перебування громадян України, що були змушені залишити країну через війну. Продовження статусу відбулося автоматично — подавати додаткові заяви не потрібно.

Підтвердження статусу, як і раніше, може надаватися у вигляді паперових документів формату А4, однак окремі федеральні землі розглядають можливість запровадження пластикових карток.

Для українців, які вперше прибувають до Німеччини, зберігається можливість в’їзду без візи чи спеціальних дозволів у разі першого перетину кордону.

Юристи рекомендують під час подорожей мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту, оскільки вони можуть знадобитися під час перевірок або на кордоні. У разі відмови авіакомпаній у посадці через відсутність пластикового документа радять звертатися зі скаргами та вимагати компенсації.

Водночас українці можуть розглянути зміну статусу на інші типи дозволів на проживання — зокрема робочі, студентські чи підприємницькі — якщо планують довготривале перебування або інтеграцію в німецьке суспільство. Для тих, хто користується тимчасовим захистом, така зміна не є обов’язковою, оскільки чинний статус надає право на роботу, навчання, соціальні виплати та проживання.

