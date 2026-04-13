Петер Мадьяр анонсировал ограничение сроков премьера и присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре

После победы на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр объявил о намерении изменить Конституцию Венгрии, ввести ограничение на два срока для премьер-министра и присоединить страну к Европейской прокуратуре.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заявил о намерении не допустить повторения политической ситуации, при которой Виктор Орбан занимал пост главы правительства четыре срока подряд.

Мадьяр подтвердил ранее озвученную инициативу о введении ограничения сроков пребывания на должности премьер-министра. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Лидер партии «Тиса», получивший конституционное большинство и возможность вносить изменения в основной закон, подчеркнул намерение реализовать эту реформу: «Мы изменим венгерскую конституцию».

Он уточнил, что планируется установить ограничение в два срока для премьер-министра, что в Венгрии будет означать в общей сложности восемь лет на посту: «Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра), что в Венгрии означает восемь лет на должности премьера». При этом Мадьяр не уточнил, идет ли речь о непрерывных сроках или об общем лимите, отметив, что в других европейских странах подобной практики нет.

Кроме того, Мадьяр заверил, что Венгрия «присоединится к Европейской прокуратуре». Этот шаг, который блокировался режимом Орбана, также необходим для разблокирования европейского финансирования. «Главная задача — вернуть в Венгрию около 20 млрд евро, без которых экономический рост невозможен», — заявил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Венгрии на выборах в парламент по результатам подсчета почти 99% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра.

