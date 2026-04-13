  1. В мире

Петер Мадьяр анонсировал ограничение сроков премьера и присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре

17:13, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После победы на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр объявил о намерении изменить Конституцию Венгрии, ввести ограничение на два срока для премьер-министра и присоединить страну к Европейской прокуратуре.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заявил о намерении не допустить повторения политической ситуации, при которой Виктор Орбан занимал пост главы правительства четыре срока подряд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Мадьяр подтвердил ранее озвученную инициативу о введении ограничения сроков пребывания на должности премьер-министра. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Лидер партии «Тиса», получивший конституционное большинство и возможность вносить изменения в основной закон, подчеркнул намерение реализовать эту реформу: «Мы изменим венгерскую конституцию».

Он уточнил, что планируется установить ограничение в два срока для премьер-министра, что в Венгрии будет означать в общей сложности восемь лет на посту: «Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра), что в Венгрии означает восемь лет на должности премьера». При этом Мадьяр не уточнил, идет ли речь о непрерывных сроках или об общем лимите, отметив, что в других европейских странах подобной практики нет.

Кроме того, Мадьяр заверил, что Венгрия «присоединится к Европейской прокуратуре». Этот шаг, который блокировался режимом Орбана, также необходим для разблокирования европейского финансирования. «Главная задача — вернуть в Венгрию около 20 млрд евро, без которых экономический рост невозможен», — заявил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Венгрии на выборах в парламент по результатам подсчета почти 99% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Венгрия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]