Петер Мадяр анонсував обмеження термінів прем’єра та приєднання Угорщини до Європейської прокуратури

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині Петер Мадяр оголосив про намір змінити Конституцію Угорщини, запровадити обмеження на два терміни для прем’єр-міністра та приєднати країну до Європейської прокуратури.

фото: euractiv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині заявив про намір не допустити повторення політичної ситуації, за якої Віктор Орбан обіймав посаду глави уряду чотири терміни поспіль.

Мадяр підтвердив свою раніше озвучену ініціативу щодо запровадження обмеження строків перебування на посаді прем’єр-міністра. Про це він сказав під час пресконференції.

Лідер партії «Тиса», який отримав конституційну більшість і можливість вносити зміни до основного закону, наголосив на намірі реалізувати цю реформу: «Ми змінимо угорську конституцію».

Він уточнив, що планується встановити обмеження у два терміни для прем’єр-міністра, що в Угорщині становитиме загалом вісім років перебування на посаді: «Ми встановимо обмеження у два терміни (для прем’єр-міністра), що в Угорщині означатиме вісім років на посаді прем’єра».

Водночас Мадяр не конкретизував, чи йдеться про безперервні терміни, чи загальний ліміт, зауваживши, що в інших європейських країнах подібна практика відсутня.

Окрім цього, Мадяр запевнив, що Угорщина «приєднається до Європейської прокуратури». Ця дія, яку блокував режим Орбана, необхідна також для розблокування європейського фінансування. «Головна задача – повернути в Угорщину близько 20 млрд євро, без яких економічне зростання неможливе», – заявив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Угорщині на виборах до парламенту за результатами підрахунку майже 99% голосів перемагає партія «Тиса» Петера Мадяра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.