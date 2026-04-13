Полностью уничтожено 158 кораблей, – Трамп заявил о «блокаде США» в Ормузском проливе

Дональд Трамп заявил о начале блокады и пригрозил уничтожением любых иранских кораблей, которые приблизятся к зоне операции.

В Ормузском проливе началась ранее анонсированная «блокада США». По словам президента США Дональда Трампа, было уничтожено 158 иранских кораблей, которые он назвал военно-морскими силами страны. В то же время он отметил, что часть так называемых «скоростных ударных кораблей» осталась невредимой.

По его словам, эти суда не считались серьезной угрозой, однако он пригрозил их уничтожением в случае приближения к заявленной «блокаде».

«Военно-морские силы Ирана лежат на дне моря, полностью уничтожены — 158 кораблей. Мы не поразили лишь их небольшое количество так называемых «скоростных ударных кораблей», поскольку не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если хоть один из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, он будет немедленно уничтожен…», — заявил Трамп.

Напомним, объявлению блокады предшествовали безрезультатные переговоры между США и Ираном.

