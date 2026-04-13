  1. В мире

Полностью уничтожено 158 кораблей, – Трамп заявил о «блокаде США» в Ормузском проливе

18:30, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп заявил о начале блокады и пригрозил уничтожением любых иранских кораблей, которые приблизятся к зоне операции.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ормузском проливе началась ранее анонсированная «блокада США». По словам президента США Дональда Трампа, было уничтожено 158 иранских кораблей, которые он назвал военно-морскими силами страны. В то же время он отметил, что часть так называемых «скоростных ударных кораблей» осталась невредимой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, эти суда не считались серьезной угрозой, однако он пригрозил их уничтожением в случае приближения к заявленной «блокаде».

«Военно-морские силы Ирана лежат на дне моря, полностью уничтожены — 158 кораблей. Мы не поразили лишь их небольшое количество так называемых «скоростных ударных кораблей», поскольку не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если хоть один из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, он будет немедленно уничтожен…», — заявил Трамп.

Напомним, объявлению блокады предшествовали безрезультатные переговоры между США и Ираном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]