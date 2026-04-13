Повністю знищено 158 кораблів, – Трамп заявив про «блокаду США» в Ормузькій протоці

18:30, 13 квітня 2026
Дональд Трамп заявив про початок блокади та пригрозив знищенням будь-яких іранських кораблів, які наблизяться до зони операції.
Фото: Getty Images
В Ормузькій протоці почалася, анонсована раніше  «блокада США». За словами президента США Дональда Трампа, було знищено 158 іранських кораблів, які він назвав військово-морськими силами країни. Водночас він зазначив, що частина так званих «швидкісних ударних кораблів» залишилася неушкодженою.

За його словами, ці судна не вважалися серйозною загрозою, однак він пригрозив їх знищенням у разі наближення до заявленої «блокади».

«Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені — 158 кораблів. Ми не вразили лише їхню невелику кількість так званих «швидкісних ударних кораблів», оскільки не вважали їх серйозною загрозою. Попередження: якщо хоч один із цих кораблів наблизиться до нашої БЛОКАДИ, його буде негайно знищено…», — заявив Трамп.

Нагадаємо, оголошенню блокади передували безрезультатні переговори між США та Іраном.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У КЗпП пропонують закріпити поняття триваючого порушення без часових меж

Зареєстровано законопроєкт про новий порядок обчислення строків дисциплінарних стягнень при триваючих порушеннях трудових обов’язків.

Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

