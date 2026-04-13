Повністю знищено 158 кораблів, – Трамп заявив про «блокаду США» в Ормузькій протоці

Дональд Трамп заявив про початок блокади та пригрозив знищенням будь-яких іранських кораблів, які наблизяться до зони операції.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ормузькій протоці почалася, анонсована раніше «блокада США». За словами президента США Дональда Трампа, було знищено 158 іранських кораблів, які він назвав військово-морськими силами країни. Водночас він зазначив, що частина так званих «швидкісних ударних кораблів» залишилася неушкодженою.

За його словами, ці судна не вважалися серйозною загрозою, однак він пригрозив їх знищенням у разі наближення до заявленої «блокади».

«Військово-морські сили Ірану лежать на дні моря, повністю знищені — 158 кораблів. Ми не вразили лише їхню невелику кількість так званих «швидкісних ударних кораблів», оскільки не вважали їх серйозною загрозою. Попередження: якщо хоч один із цих кораблів наблизиться до нашої БЛОКАДИ, його буде негайно знищено…», — заявив Трамп.

Нагадаємо, оголошенню блокади передували безрезультатні переговори між США та Іраном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.