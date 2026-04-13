Литва выделила 14 млн евро на модернизацию укрытий — более 400 объектов получат «новую жизнь»

В рамках государственной программы 416 убежищ оснастят генераторами, сигнализацией, интернетом и базовыми средствами для пребывания людей во время чрезвычайных ситуаций.

Фото: Delfi

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел Литвы выделило 14 миллионов евро на развитие и модернизацию инфраструктуры укрытий в 53 муниципалитетах страны. Об этом сообщает Delfi.

Решение оформлено приказом министра внутренних дел Владислава Кондратовича. В ведомстве уточнили, что это третий этап финансирования, направленный на укрепление системы гражданской защиты.

По словам Кондратовича, развитие сети укрытий и обеспечение их надлежащего функционирования должны происходить без задержек, а безопасность населения остается приоритетом не только для крупных городов, но и для всех регионов страны.

Средства направят на модернизацию 416 укрытий. После завершения работ они смогут вместить более 129 тысяч человек.

Финансирование предусматривает комплексное обновление объектов: обустройство эвакуационных выходов, создание доступа для людей с ограниченной мобильностью, установку защитных оконных конструкций, а также модернизацию систем вентиляции.

Отдельно предусмотрены инвестиции в резервное электроснабжение, включая генераторы, системы пожарной сигнализации и создание точек доступа к беспроводному интернету.

Кроме того, муниципалитеты смогут закупить базовое оборудование для убежищ — биотуалеты, резервуары для питьевой воды, складную мебель и средства для оказания первой помощи.

В настоящее время в Литве функционирует 6 645 укрытий, способных разместить около 1,6 миллиона человек, что составляет 57% населения. В 37 муниципалитетах потребность в укрытиях уже обеспечена, тогда как в 23 она остается недостаточной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.