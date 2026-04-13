  1. В мире

Литва выделила 14 млн евро на модернизацию укрытий — более 400 объектов получат «новую жизнь»

19:48, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В рамках государственной программы 416 убежищ оснастят генераторами, сигнализацией, интернетом и базовыми средствами для пребывания людей во время чрезвычайных ситуаций.
Литва выделила 14 млн евро на модернизацию укрытий — более 400 объектов получат «новую жизнь»
Фото: Delfi
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел Литвы выделило 14 миллионов евро на развитие и модернизацию инфраструктуры укрытий в 53 муниципалитетах страны. Об этом сообщает Delfi.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение оформлено приказом министра внутренних дел Владислава Кондратовича. В ведомстве уточнили, что это третий этап финансирования, направленный на укрепление системы гражданской защиты.

По словам Кондратовича, развитие сети укрытий и обеспечение их надлежащего функционирования должны происходить без задержек, а безопасность населения остается приоритетом не только для крупных городов, но и для всех регионов страны.

Средства направят на модернизацию 416 укрытий. После завершения работ они смогут вместить более 129 тысяч человек.

Финансирование предусматривает комплексное обновление объектов: обустройство эвакуационных выходов, создание доступа для людей с ограниченной мобильностью, установку защитных оконных конструкций, а также модернизацию систем вентиляции.

Отдельно предусмотрены инвестиции в резервное электроснабжение, включая генераторы, системы пожарной сигнализации и создание точек доступа к беспроводному интернету.

Кроме того, муниципалитеты смогут закупить базовое оборудование для убежищ — биотуалеты, резервуары для питьевой воды, складную мебель и средства для оказания первой помощи.

В настоящее время в Литве функционирует 6 645 укрытий, способных разместить около 1,6 миллиона человек, что составляет 57% населения. В 37 муниципалитетах потребность в укрытиях уже обеспечена, тогда как в 23 она остается недостаточной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Литва укрытие

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]