Литва виділила 14 млн євро на модернізацію укриттів – понад 400 об’єктів отримають «нове життя»

19:48, 13 квітня 2026
У межах державної програми 416 укриттів оснастять генераторами, сигналізацією, інтернетом і базовими засобами для перебування людей під час надзвичайних ситуацій.
Міністерство внутрішніх справ Литва виділило 14 мільйонів євро на розвиток і модернізацію інфраструктури укриттів у 53 муніципалітетах країни. Про це повідомляє Delfi.

Рішення оформлене наказом міністра внутрішніх справ Владислав Кондратович. У відомстві уточнили, що це третій етап фінансування, спрямований на посилення системи цивільного захисту.

За словами Кондратовича, розвиток мережі укриттів і забезпечення їх належного функціонування мають відбуватися без затримок, а безпека населення залишається пріоритетом не лише для великих міст, а й для всіх регіонів країни.

Кошти спрямують на модернізацію 416 укриттів. Після завершення робіт вони зможуть вмістити понад 129 тисяч осіб.

Фінансування передбачає комплексне оновлення об’єктів: облаштування евакуаційних виходів, створення доступу для людей з обмеженою мобільністю, встановлення захисних віконних конструкцій, а також модернізацію систем вентиляції.

Окремо передбачені інвестиції у резервне електропостачання, включно з генераторами, системи пожежної сигналізації та створення точок доступу до бездротового інтернету.

Крім того, муніципалітети зможуть закупити базове оснащення для укриттів — біотуалети, резервуари для питної води, складні меблі та засоби для надання першої допомоги.

Наразі в Литві функціонує 6 645 укриттів, які здатні розмістити близько 1,6 мільйона людей, що становить 57% населення. У 37 муніципалітетах потреба в укриттях уже забезпечена, тоді як у 23 вона залишається недостатньою.

