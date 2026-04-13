Суд отклонил иск Трампа на 10 млрд долларов против The Wall Street Journal

20:36, 13 апреля 2026
Федеральный судья во Флориде отклонил иск президента США против издателя WSJ, отметив, что истец не доказал наличие «злого умысла» со стороны издания.
Прошлым летом Дональд Трамп подал иск против The Wall Street Journal и ее владельцев в федеральный суд Флориды. Он требовал не менее 10 миллиардов долларов компенсации, утверждая, что газета опозорила его публикацией от 17 июля. Об этом пишет BBC.

В материале The Wall Street Journal говорилось о том, что имя Трампа якобы фигурировало в «книге поздравлений», подаренной Джеффри Эпштейну в 2003 году, а также о якобы добавленном к записи рисунке женского тела.

Окружной судья США Даррин Гейлз постановил, что Трамп «совсем не приблизился» к доказыванию того, что издание действовало со «злым умыслом», что является необходимым условием для рассмотрения дел о клевете в США. В решении суда указано, что истец не привел правдоподобных утверждений о том, что ответчики опубликовали материал, зная о его неправдивости или игнорируя возможную недостоверность.

Дело закрыли без предупреждения, что позволяет повторно подать иск. У Трампа есть время до 27 апреля, чтобы внести изменения и подать новое заявление. Его адвокат сообщил, что президент планирует повторно подать «влиятельный» иск и продолжит привлекать к ответственности тех, кто, по его словам, распространяет ложную информацию.

