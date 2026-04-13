  1. У світі

Суд відхилив позов Трампа на $10 млрд проти The Wall Street Journal

20:36, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Федеральний суддя у Флориді відхилив позов президента США проти видавця WSJ, зазначивши, що позивач не довів наявності «злого умислу» з боку видання.
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Минулого літа Дональд Трамп подав позов до The Wall Street Journal та її власників у федеральний суд Флориди. Він вимагав щонайменше 10 мільярдів доларів компенсації, стверджуючи, що газета його зганьбила публікацією від 17 липня. Про це пише BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У матеріалі The Wall Street Journal йшлося про те, що ім’я Трампа нібито містилося у «книзі до дня народження», подарованій Джеффрі Епштейн у 2003 році, а також про нібито доданий до запису малюнок жіночого тіла.

Окружний суддя США Даррін Гейлз постановив, що Трамп «зовсім не наблизився» до доведення того, що видання діяло зі «злим умислом», що є необхідною умовою для розгляду справ про наклеп у США. У рішенні суду зазначено, що позивач не навів правдоподібних тверджень про те, що відповідачі опублікували матеріал, знаючи про його неправдивість або ігноруючи можливу недостовірність.

Справу закрили без упередження, що дозволяє повторно подати позов. У Трампа є час до 27 квітня, щоб внести зміни та подати нову заяву. Його адвокат повідомив, що президент планує подати «впливовий» позов повторно та продовжить притягати до відповідальності тих, хто, за його словами, поширює неправдиву інформацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов медіа

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]