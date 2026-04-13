Суд відхилив позов Трампа на $10 млрд проти The Wall Street Journal

Федеральний суддя у Флориді відхилив позов президента США проти видавця WSJ, зазначивши, що позивач не довів наявності «злого умислу» з боку видання.

Минулого літа Дональд Трамп подав позов до The Wall Street Journal та її власників у федеральний суд Флориди. Він вимагав щонайменше 10 мільярдів доларів компенсації, стверджуючи, що газета його зганьбила публікацією від 17 липня. Про це пише BBC.

У матеріалі The Wall Street Journal йшлося про те, що ім’я Трампа нібито містилося у «книзі до дня народження», подарованій Джеффрі Епштейн у 2003 році, а також про нібито доданий до запису малюнок жіночого тіла.

Окружний суддя США Даррін Гейлз постановив, що Трамп «зовсім не наблизився» до доведення того, що видання діяло зі «злим умислом», що є необхідною умовою для розгляду справ про наклеп у США. У рішенні суду зазначено, що позивач не навів правдоподібних тверджень про те, що відповідачі опублікували матеріал, знаючи про його неправдивість або ігноруючи можливу недостовірність.

Справу закрили без упередження, що дозволяє повторно подати позов. У Трампа є час до 27 квітня, щоб внести зміни та подати нову заяву. Його адвокат повідомив, що президент планує подати «впливовий» позов повторно та продовжить притягати до відповідальності тих, хто, за його словами, поширює неправдиву інформацію.

