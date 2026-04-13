В Австралии впервые в истории женщина возглавит Сухопутные войска

В июле командующим Сухопутными войсками Австралии станет генерал-лейтенант Сьюзан Койл — это первый случай в истории страны, когда женщина возглавит армию. Об этом сообщает Reuters.

Сьюзан Койл сменит на посту генерал-лейтенанта Саймона Стюарта. Назначение подтвердил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, отметив, что с июля у страны появится первая женщина-командующий армией за 125-летнюю историю австралийских сухопутных войск.

Министр обороны Ричард Марлес назвал это решение историческим и подчеркнул, что оно окажет значительное влияние на женщин, которые уже служат в австралийских силах обороны, а также на тех, кто рассматривает возможность военной службы.

Назначение происходит на фоне усилий австралийских вооруженных сил по увеличению доли женщин в рядах армии. В то же время армия сталкивается с сообщениями о системных случаях сексуальных домогательств и дискриминации.

В настоящее время женщины составляют около 21% личного состава Австралийских сил обороны и 18,5% на руководящих должностях. В ведомстве поставили цель увеличить долю женщин до 25% к 2030 году.

55-летняя Сьюзан Койл служит в армии с 1987 года. Она занимала ряд руководящих должностей, в частности в сфере информационной войны, а также участвовала в военных операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. С июля 2024 года она занимает должность начальника объединенных сил.

