  1. В мире

В Австралии впервые в истории женщина возглавит Сухопутные войска

20:59, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В июле Сухопутные войска Австралии возглавит генерал-лейтенант Сьюзан Койл — первая женщина на этой должности за 125 лет существования армии.
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июле командующим Сухопутными войсками Австралии станет генерал-лейтенант Сьюзан Койл — это первый случай в истории страны, когда женщина возглавит армию. Об этом сообщает Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сьюзан Койл сменит на посту генерал-лейтенанта Саймона Стюарта. Назначение подтвердил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, отметив, что с июля у страны появится первая женщина-командующий армией за 125-летнюю историю австралийских сухопутных войск.

Министр обороны Ричард Марлес назвал это решение историческим и подчеркнул, что оно окажет значительное влияние на женщин, которые уже служат в австралийских силах обороны, а также на тех, кто рассматривает возможность военной службы.

Назначение происходит на фоне усилий австралийских вооруженных сил по увеличению доли женщин в рядах армии. В то же время армия сталкивается с сообщениями о системных случаях сексуальных домогательств и дискриминации.

В настоящее время женщины составляют около 21% личного состава Австралийских сил обороны и 18,5% на руководящих должностях. В ведомстве поставили цель увеличить долю женщин до 25% к 2030 году.

55-летняя Сьюзан Койл служит в армии с 1987 года. Она занимала ряд руководящих должностей, в частности в сфере информационной войны, а также участвовала в военных операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. С июля 2024 года она занимает должность начальника объединенных сил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные армия Австралия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]