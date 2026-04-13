В Австралії вперше в історії жінка очолить Сухопутні війська

Фото: Reuters

У липні командувачкою Сухопутних військ Австралії стане генерал-лейтенантка Сьюзен Койл — це перший випадок в історії країни, коли жінка очолить армію. Про це повідомляє Reuters.

Сьюзен Койл змінить на посаді генерал-лейтенанта Саймона Стюарта. Призначення підтвердив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, зазначивши, що з липня країна матиме першу жінку-командувача армії за 125-річну історію австралійських сухопутних військ.

Міністр оборони Річард Марлес назвав це рішення історичним і підкреслив, що воно матиме значний вплив на жінок, які вже служать в австралійських силах оборони, а також на тих, хто розглядає можливість військової служби.

Призначення відбувається на тлі зусиль австралійських збройних сил щодо збільшення частки жінок у лавах армії. Водночас армія стикається з повідомленнями про системні випадки сексуальних домагань і дискримінації.

Наразі жінки становлять близько 21% особового складу Австралійських сил оборони та 18,5% на керівних посадах. У відомстві поставили ціль збільшити частку жінок до 25% до 2030 року.

55-річна Сьюзен Койл служить в армії з 1987 року. Вона обіймала низку керівних посад, зокрема у сфері інформаційної війни, а також брала участь у військових операціях на Близькому Сході та в Афганістані. З липня 2024 року вона обіймає посаду начальника об’єднаних можливостей.

