МАГАТЭ зафиксировало резкое усиление ядерной активности КНДР
Северная Корея в последнее время, вероятно, значительно нарастила свои возможности по производству ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.
Выступая в Сеуле, Гросси подтвердил стремительный рост активности на пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других объектах северокорейского ядерного комплекса в Йонбене.
"Все это указывает на очень серьезный рост потенциала КНДР в производстве ядерного оружия", – отметил глава МАГАТЭ.
Гросси добавил, что ядерные возможности Северной Кореи оцениваются в несколько десятков боеголовок.
По его словам, МАГАТЭ зафиксировало строительство нового объекта, похожего на цеха по обогащению урана в Йонбене и анализ внешних признаков свидетельствует о значительном расширении мощностей по обогащению.
Спутниковые снимки, сделанные в апреле, подтверждают оценку МАГАТЭ, заявляет Центр стратегических и международных исследований (CSIS).
Снимки указывают на завершение строительства предполагаемого завода по обогащению урана, способного производить оружейный материал.
