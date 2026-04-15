МАГАТЭ зафиксировало резкое усиление ядерной активности КНДР

Данные МАГАТЭ и спутниковые снимки указывают на активизацию ядерной программы КНДР.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северная Корея в последнее время, вероятно, значительно нарастила свои возможности по производству ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.

Выступая в Сеуле, Гросси подтвердил стремительный рост активности на пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других объектах северокорейского ядерного комплекса в Йонбене.

"Все это указывает на очень серьезный рост потенциала КНДР в производстве ядерного оружия", – отметил глава МАГАТЭ.

Гросси добавил, что ядерные возможности Северной Кореи оцениваются в несколько десятков боеголовок.

По его словам, МАГАТЭ зафиксировало строительство нового объекта, похожего на цеха по обогащению урана в Йонбене и анализ внешних признаков свидетельствует о значительном расширении мощностей по обогащению.

Спутниковые снимки, сделанные в апреле, подтверждают оценку МАГАТЭ, заявляет Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Снимки указывают на завершение строительства предполагаемого завода по обогащению урана, способного производить оружейный материал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.