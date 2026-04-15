  1. У світі

МАГАТЕ зафіксувало різке посилення ядерної активності КНДР

20:07, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дані МАГАТЕ та супутникові знімки вказують на активізацію ядерної програми КНДР.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.

"Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї", - зазначив глава МАГАТЕ.

Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок.

За його словами, МАГАТЕ зафіксувало будівництво нового об'єкта, схожого на цехи зі збагачення урану в Йонбені й аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.

Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КНДР МАГАТЕ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна в трійці держав-членів Ради Європи за кількістю заяв, які перебувають на розгляді ЄСПЛ

За гучними перемогами над Росією в Страсбурзі ховається процес адаптації до стандартів ЄС в умовах воєнного стану.

Для аграріїв у прифронтових і деокупованих районах готують податкові пільги — Рада розглядає два підходи

У Раді пропонують змінити правила розрахунку мінімального податкового зобов’язання для аграріїв у прифронтових і деокупованих регіонах.

Військовим готують додаткові виплати з обмеженням на використання — у розмірі трьох мінімальних зарплат

У Раді пропонують надати додаткові виплати для військових, яку можна буде витрачати лише на відновлення організму.

Кабмін вніс зміни до Порядку призову, які суттєво змінюють життя контрактників та процедуру підтвердження права на відстрочку для тисяч українців

Що передбачають урядові зміни до порядку мобілізації та кого вони торкаються.

Чи можна звільнити працівника через конфлікти в колективі та порушення етики: що говорить Верховний Суд

Відсутність посадової інструкції, загальні формулювання в наказах і недоведені порушення можуть зробити звільнення незаконним.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]