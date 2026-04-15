МАГАТЕ зафіксувало різке посилення ядерної активності КНДР
Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters.
Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.
"Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї", - зазначив глава МАГАТЕ.
Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок.
За його словами, МАГАТЕ зафіксувало будівництво нового об'єкта, схожого на цехи зі збагачення урану в Йонбені й аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.
Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.
