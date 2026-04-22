Блокада Ормузского пролива может повлиять на мировые цены на продукты — FT

Мировая экономика оказалась под угрозой масштабного продовольственного шока из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Уже сейчас ограничения энергетических потоков привели к дефициту удобрений и серьезным логистическим сбоям, сообщает Financial Times.

Через этот пролив проходит около 20% мирового экспорта нефти и газа, а также треть глобальной морской торговли удобрениями. Эксперты предупреждают: без стабильных поставок удобрений аграрный сектор неизбежно столкнется со снижением урожайности.

Руководитель направления сжиженного природного газа компании Vitol Пабло Галанте Эскобар на саммите в Лозанне заявил, что текущая ситуация является нестабильной и может быстро перерасти из энергетического кризиса в продовольственный.

По его словам, после ударов США и Израиля по Ирану промышленный спрос на газ сократился примерно на 40%. Наиболее сильно это ударило по производителям аммиака — ключевого компонента удобрений. В случае дальнейшего дефицита сельскохозяйственная продукция может существенно подорожать уже в ближайшие сезоны.

Логистика под давлением

Блокада пролива и перераспределение потоков энергоносителей вызвали перегрузку альтернативных маршрутов. В частности, резко вырос спрос на перевозки через Панамский канал, где танкеры выстраиваются в очереди до 40 дней.

Стоимость транспортировки зерна на отдельных направлениях уже выросла на 50–60%. Как отмечает аналитик компании Clarksons Луиза Фоллис, крупные нефтяные компании готовы платить миллионы за приоритетный проход, тогда как аграрии не могут себе этого позволить.

Риски недооценивают

Аналитики предупреждают, что рынки пока не в полной мере осознают масштабы потенциального кризиса. По оценке топ-менеджера компании Louis Dreyfus Company Виджая Чакраварти, даже полгода перебоев могут негативно повлиять на урожайные циклы ближайших лет.

Дополнительным фактором риска стал дефицит серы — еще одного важного компонента удобрений, который сейчас активно использует металлургическая отрасль. В результате производители продуктов питания оказываются в менее выгодном положении.

Эксперты также предупреждают о возможном эффекте паники: если страны начнут массово накапливать запасы продовольствия, это может спровоцировать резкий рост цен, особенно болезненный для импортозависимых государств.

