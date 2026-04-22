Блокада Ормузької протоки може вплинути на світові ціни на продукти — FT

08:31, 22 квітня 2026
Перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку можуть спричинити дефіцит добрив, ускладнити логістику та вплинути на зростання світових цін на продовольство.
Світова економіка опинилася під загрозою масштабного продовольчого шоку через порушення судноплавства в Ормузькій протоці. Уже зараз обмеження енергетичних потоків спричинили дефіцит добрив і серйозні логістичні збої, повідомляє Financial Times.

Через цю протоку транспортується близько 20% світового експорту нафти й газу, а також проходить третина глобальної морської торгівлі добривами. Експерти попереджають: без стабільних поставок добрив агросектор неминуче зіткнеться зі зниженням врожайності.

Керівник напряму зрідженого природного газу компанії Vitol Пабло Галанте Ескобар під час саміту в Лозанні заявив, що нинішня ситуація є нестійкою і може швидко перерости з енергетичної у продовольчу кризу.

За його словами, після ударів США та Ізраїлю по Ірану промисловий попит на газ скоротився приблизно на 40%. Найбільше це вдарило по виробниках аміаку — ключового компонента добрив. У разі подальшого дефіциту аграрна продукція може суттєво подорожчати вже в найближчі сезони.

Логістика під тиском

Блокада протоки та перерозподіл потоків енергоносіїв спричинили перевантаження альтернативних маршрутів. Зокрема, різко зріс попит на перевезення через Панамський канал, де танкери формують черги до 40 днів.

Вартість транспортування зерна на окремих напрямках уже зросла на 50–60%. Як зазначає аналітикиня компанії Clarksons Луїза Фолліс, великі нафтові компанії готові платити мільйони за пріоритетний прохід, тоді як аграрії таких можливостей не мають.

Ризики недооцінюють

Аналітики попереджають, що ринки поки не повністю усвідомлюють масштаби потенційної кризи. За оцінками топменеджера компанії Louis Dreyfus Company Віджая Чакраварті, навіть пів року перебоїв можуть негативно вплинути на врожайні цикли найближчих років.

Додатковим фактором ризику став дефіцит сірки — ще одного важливого компонента добрив, який нині активно використовує металургійна галузь. Через це виробники продуктів харчування опиняються в менш вигідному становищі.

Експерти також застерігають від можливого ефекту паніки: якщо країни почнуть масово накопичувати запаси продовольства, це може спровокувати різке зростання цін, особливо болісне для імпортозалежних держав.

