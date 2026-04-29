Король Чарльз III в Конгрессе США: Непоколебимая решимость необходима для защиты Украины
Король Великобритании Чарльз III в своей речи в Конгрессе США упомянул Украину. Он подчеркнул необходимость решительной поддержки Украины на фоне глобальной нестабильности.
«Непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее самого смелого народа — чтобы обеспечить действительно справедливый и прочный мир», — сказал он.
Король Чарльз III во время своей речи призвал Соединенные Штаты твердо стоять на стороне своих западных союзников.
«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, слишком велики, чтобы какая-либо страна могла справиться с ними в одиночку», — сказал он.
По словам британского монарха, какими бы ни были разногласия, «мы едины в нашем обязательстве поддерживать демократию».
«Я всем сердцем молюсь, чтобы наш союз продолжал защищать наши общие ценности... и чтобы мы игнорировали четкие призывы становиться еще более самовлюбленными», — добавил он.
