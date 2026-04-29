  1. В мире

Король Чарльз III в Конгрессе США: Непоколебимая решимость необходима для защиты Украины

08:30, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Король Чарльз III во время своей речи призвал Соединенные Штаты твердо стоять на стороне своих западных союзников.
Фото: bloomberg.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Король Великобритании Чарльз III в своей речи в Конгрессе США упомянул Украину. Он подчеркнул необходимость решительной поддержки Украины на фоне глобальной нестабильности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее самого смелого народа — чтобы обеспечить действительно справедливый и прочный мир», — сказал он.

Король Чарльз III во время своей речи призвал Соединенные Штаты твердо стоять на стороне своих западных союзников.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, слишком велики, чтобы какая-либо страна могла справиться с ними в одиночку», — сказал он.

По словам британского монарха, какими бы ни были разногласия, «мы едины в нашем обязательстве поддерживать демократию».

«Я всем сердцем молюсь, чтобы наш союз продолжал защищать наши общие ценности... и чтобы мы игнорировали четкие призывы становиться еще более самовлюбленными», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Великобритания

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]