Король Чарльз III у Конгресі США: Непохитна рішучість необхідна для захисту України

08:30, 29 квітня 2026
Фото: bloomberg.com
Король Великої Британії Чарльз III у своїй промові в Конгресі США згадав про Україну. Він наголосив на необхідності рішучої підтримки України на тлі глобальної нестабільності.

«Непохитна рішучість необхідна для захисту України та її найсміливішого народу – щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир», – сказав він.

Король Чарльз III під час своєї промови закликав Сполучені Штати твердо стояти на боці своїх західних союзників.

«Виклики, з якими ми стикаємося, занадто великі, щоб будь-яка країна могла їх подолати самотужки», – сказав він.

За словами британського монарха, якими б не були розбіжності «ми єдині в нашому зобов’язанні підтримувати демократію».

«Я всім серцем молюся, щоб наш союз продовжував захищати наші спільні цінності... і щоб ми ігнорували чіткі заклики ставати ще більш самозакоханими», – додав він.

