США будут выдавать паспорт с Трампом к 250-летию независимости Америки, но не всем

10:00, 29 апреля 2026
Соединенные Штаты планируют выпустить лимитированную версию паспорта к 250-летию независимости Америки.
Государственный департамент США сообщил, что готовит ограниченный выпуск памятных американских паспортов к 250-летию страны, которые будут содержать изображение президента Дональда Трампа. Он может стать первым живым президентом, чей портрет появится в этом проездном документе, пишет Independent.

Концепцию специального паспорта, включая визуализацию строгого образа Трампа, рассматривали в течение нескольких месяцев. От 25 000 до 30 000 новых паспортов будут доступны заявителям в паспортном офисе в Вашингтоне незадолго до 4 июля.

Это еще один случай, когда имя и образ Трампа добавляют к зданиям, документам и другим заметным символическим объектам.

Памятный паспорт станет стандартным документом для тех, кто будет подавать заявление лично в Вашингтоне. В то же время заявители, которые хотят получить обычный паспорт, смогут оформить его онлайн или за пределами столицы, отметили чиновники.

«В то время как США отмечают 250-летие страны в июле, Государственный департамент готовит выпуск ограниченного количества специально оформленных паспортов США в честь этого исторического события», — заявил представитель Госдепа Томми Пиготт.

По его словам, эти паспорта будут иметь индивидуальный дизайн и улучшенные изображения, при этом сохраняя те же функции безопасности, которые делают американский паспорт одним из самых безопасных документов в мире.

В специальном паспорте на внутренней странице будет размещено изображение Трампа поверх золотого оттиска его подписи. Обложка будет содержать надпись «United States of America» крупными золотыми буквами сверху и «Passport» внизу — в обратном порядке по сравнению со стандартной версией.

Кроме того, на обратной стороне обложки разместят небольшой золотой ламинированный флаг США с числом 250, окруженным звездами.

В настоящее время единственными президентами, изображенными в американских паспортах, являются Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн — они представлены на развороте с изображением горы Рашмор в штате Южная Дакота.

Другие элементы дизайна включают Статую Свободы, Колокол Свободы и Индепенденс-холл в Филадельфии, а также сцены Великих равнин, гор и островов. В действующих паспортах также содержатся цитаты Мартина Лютера Кинга-младшего и президентов США, в частности Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта, Джона Ф. Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Лента новостей

